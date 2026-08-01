Große Belohnung für Chelsea-Star Pedro

João Pedro wird beim FC Chelsea wohl in Kürze einen neuen Vertrag unterschreiben. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, wollen die Blues die starken Leistungen des letztjährigen Sommerneuzugangs belohnen, der bis 2032 datierte Kontrakt soll entsprechend verlängert werden.

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Chelsea hatte im vergangenen Sommer umgerechnet über 63 Millionen Euro an Brighton & Hove Albion überwiesen, um sich die Dienste des brasilianischen Offensivspielers zu sichern. Pedro zahlte mit 31 Torbeteiligungen in 53 Pflichtspielen zurück. Bei der WM-Nominierung erhielt dennoch Routinier Neymar (34) den Vorzug.