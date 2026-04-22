33 Scorer: Bochum will Drittliga-Topscorer

Der VfL Bochum fahndet aufgrund der bevorstehenden Leihenden von Francis Onyeka (18), Farid Alfa-Ruprecht (20) und Callum Marshall (21) nach Verstärkungen für die Offensive. Wie die ‚WAZ‘ berichtet, steht Berkan Taz ganz oben auf der Liste. Der 27-Jährige spielt eine überragende Saison für den SC Verl und konnte in der 3. Liga bereits 33 Torbeteiligungen (16 Tore & 17 Vorlagen) sammeln, damit ist er vor Lars Gindorf (24/Alemannia Aachen), der 22 Tore und zehn Vorlagen beigesteuert hat, Topscorer des Wettbewerbs.

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Bereits im vergangenen Jahr zeigte der VfL Interesse an Taz, ein Transfer kam letztendlich jedoch nicht zustande. Nun wagen die Bochumer einen neuen Anlauf. Der Vorteil: Der Vertrag des Offensivspielers läuft in diesem Sommer aus. Neben dem gebürtigen Berliner haben die Bochumer zudem ihre Fühler nach Kaito Mizuta (26) von Rot-Weiss Essen und Mika Schroers (24) von Alemannia Aachen ausgestreckt. Bei beiden Spielern gab es bereits erste Anfragen.