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Premier League

Alonso schickt 46-Millionen-Zugang direkt weiter

von Julian Jasch - Quelle: Fabrizio Romano
Honest Ahanor treibt den Ball @Maxppp

Der FC Chelsea um Cheftrainer Xabi Alonso plant in der Saison 2026/27 noch nicht mit dem designierten Neuzugang Honest Ahanor (18) von Atalanta Bergamo. Informationen von Fabrizio Romano zufolge wird der Innenverteidiger zunächst an Crystal Palace verliehen. Am heutigen Montag soll der Medizincheck stattfinden.

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Im kommenden Jahr wird sich Ahanor den Blues anschließen, die Dokumente für den Wechsel seien bereits unterzeichnet. Umgerechnet rund 46,7 Millionen Euro überweist Chelsea dann nach Italien.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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