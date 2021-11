HSV: Bundesliga-Anfragen für Alidou

Faride Alidou hat mit seinen imponierenden Auftritten für den Hamburger SV auch Interesse im deutschen Oberhaus geweckt. Laut der ‚Hamburger Morgenpost‘ haben „zahlreiche Vertreter anderer Vereine“ beim 20-jährigen Eigengewächs der Rothosen ihre Visitenkarte abgegeben, darunter befanden sich dem Bericht zufolge auch mehrere Klubs aus der Bundesliga. In seinen ersten drei Ligaspielen als Profi war Alidou einer der auffälligsten Offensivspieler und konnte zwei Assists beisteuern.

Der Linksaußen ist nur noch bis kommenden Sommer vertraglich gebunden, der Zweitligist will daher zeitnah verlängern. „Wir haben sämtliche Themen auf dem Schirm. Wichtig ist, dass er weiter Gas gibt. Dann werden wir auch über andere Dinge beizeiten reden können“, gab Sportvorstand Jonas Boldt jüngst zu Protokoll. Laut ‚Mopo‘ kam es mit Alidous Vertretern bereits zu „ernsthaften“ Vertragsverhandlungen. Noch in diesem Kalenderjahr will der HSV den frischgebackenen U20-Nationalspieler langfristig an den Klub binden.