Nächster Schritt: 100 Millionen für Vuskovic?

Beim Hamburger SV hatte Luka Vuskovic als Leihspieler in der vergangenen Saison maßgeblichen Anteil am Klassenerhalt. Die Topleistungen des Youngsters machten es den Rothosen unmöglich, den Kroaten noch ein Jahr zu halten. Doch statt ihm eine Chance zu geben, verkaufte sein Stammverein Tottenham Hotspur ihn nach seiner Rückkehr für 54 Millionen Euro an Brighton & Hove Albion.

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Dort zeigte der Innenverteidiger schnell, dass es ein Fehler war, ihn gehen zu lassen. Eine Eingewöhnungszeit zur Adaption an die neue Liga benötigte Vuskovic nicht. Seit dem ersten Spieltag dominiert der Rechtsfuß die gegnerischen Stürmer und heimst Lob von allen Seiten ein. Die Seagulls stellen die zweitbeste Defensive der Liga, kassierten nur sieben Gegentreffer in zehn Partien und stehen sensationell auf Rang zwei.

Großen Anteil daran hat der zehnfache Nationalspieler. Mit gerade einmal 19 Jahren ist Vuskovic, der auch immer wieder mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht wird, auf nahezu allen wichtigen Bewertungsportalen der notenbeste Verteidiger der Liga. Die Premier League setzte den Ex-Hamburger auf die Shortlist zur Wahl des Spielers des Monats Oktober.

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„Der 19-Jährige, der im Sommer von den Spurs verpflichtet wurde, trug im Oktober zu drei Zu-Null-Spielen bei den Siegen gegen Sunderland, Crystal Palace und Man City bei. Gegen die Mannschaft von Enzo Maresca half Vuskovic dabei, den besten Torschützen der Premier League, Erling Haaland, in Schach zu halten, und leistete insgesamt neun defensive Aktionen, darunter drei Balleroberungen und drei Klärungen“, heißt es im dazugehörigen Bericht.

Hat Luka Vuskovic das Zeug für eine Weltkarriere? Ja, er hat das Zeug, um bei einem absoluten Topklub zu spielen Nein, er wird überschätzt Nein, ohne hohes Sprinttempo reicht es nicht für ganz oben Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Auch die englische Presse überhäuft den Brighton-Profi mit Lob. Die ‚Sun‘ sprach zuletzt von „einer bevorstehenden Weltkarriere“, der ‚Mirror‘ attestierte Vuskovic „unglaubliche Reife für sein Alter“ und der ‚Guardian‘ bezeichnete den Verteidiger nach seinem dominanten Auftritt gegen den FC Brentford (2:0) am Wochenende gar als „tief stehenden Spielmacher“, der auch noch im gegnerischen Strafraum den entscheidenden Elfmeter herausholte.

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Vuskovic ohne Fehler

Auffällig ist, dass Vuskovic‘ Zweikampfquoten in der Luft (66,7) und insgesamt (60,7 Prozent) zwar stark, aber nicht mehr ganz so hoch sind wie in Deutschland. Dafür besticht der Youngster mit vielen Klärungsaktionen, einer unglaublichen Ruhe und starken Übersicht. Kroatiens Nationaltrainer Slaven Bilic es fasste kürzlich so zusammen: „Man wartet, bis man einen Fehler erkennen kann, aber es gibt keinen. Intelligenz, Mut, Führungsstärke: Es gibt keine Schwankungen in seinem Spiel.“

Kein Wunder, dass bereits nach wenigen Spielen Gerüchte um den nächsten Karriereschritt laut werden. Dem Vernehmen nach ist Brighton bewusst, dass es nur sehr schwer möglich sein wird, den Jungprofi zu halten, wenn er weiter so stark performt. Besonders der FC Liverpool hat ein Auge auf Vuskovic geworfen, der selbst mit einem Wechsel nach Spanien liebäugelt. Gerüchte um den FC Bayern erhärteten sich zuletzt nicht. Als mögliche Ablöse stehen über 100 Millionen Euro im Raum, wie der Journalist Mark Brus unlängst im ‚Daily Briefing‘ berichtete.