Halbe Bundesliga jagt Ernst

Bei Tjark Ernst stehen die Interessenten aus der Bundesliga Schlange. Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben nun auch der SC Freiburg, der FC Augsburg, Mainz 05 und der Hamburger SV den 23-Jährigen auf dem Zettel. Borussia Mönchengladbach sowie der VfL Wolfsburg werden bereits seit längerem mit dem Schlussmann in Verbindung gebracht und auch im Ausland hat der ehemalige deutsche U-Nationalspieler einen Markt: Der FC Porto und Ajax Amsterdam sollen zuletzt ihr Interesse bekundet haben.

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Ernst wird bei vielen Klubs als potenzieller Nachfolger gehandelt, da zahlreiche Stammtorhüter aus der Bundesliga vor dem Absprung stehen könnten. Während Noah Atubolu (23), Moritz Nicolas (28) und Kamil Grabara (27) verstärkt in England im Gespräch sind, könnte Finn Dahmen (28) in Leipzig die Nachfolge von Péter Gulácsi (35) antreten. In Mainz herrscht auf der Torwartposition mit Daniel Batz (35) sowie dem zurzeit verletzten Robin Zentner (31) Ungewissheit und auch beim HSV könnte die Stelle zwischen den Pfosten frei werden. Stammkraft Daniel Heuer Fernandes (33) steckt noch in Gesprächen über eine Ausweitung des im Sommer auslaufenden Vertrags. Ernst wäre in all diesen Szenarien eine gefragte Option, da er aufgrund seiner Ausstiegsklausel in Höhe von lediglich fünf Millionen Euro für die Erstligisten bezahlbar ist.