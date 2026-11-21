Die heutige Jahreshauptversammlung des FC Bayern München findet ohne die Aufsichtsratsmitglieder Uli Honeß und Karl-Heinz Rummenigge statt. Das berichtet die ‚Abendzeitung‘.

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Gerade in der unruhigen Stimmung um die Causa Jamal Musiala (23) und die Verletzung von Starstürmer Harry Kane (33) waren mögliche Aussagen der beiden Bayern-Granden gespannt erwartet worden. Hoeneß hütet jedoch mit einer Erkältung das Bett, während Rummenigge auf der 75. Geburtstagsfeier seines Bruders Wolfgang weilt.