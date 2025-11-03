Malli bald wieder in der Bundesliga?

Yunus Malli könnte unter Umständen bald wieder Bundesligaluft schnuppern. Die ‚Bild‘ berichtet von internen Gedankenspielen bei Mainz 05, den 33-Jährigen zu den Profis hochzuziehen. Malli war im Sommer nach einem Jahr Vereinslosigkeit zur zweiten Mannschaft der Mainzer gewechselt. Das Trikot der 05er hatte er zwischen 2011 und 2017 schon 146 Mal getragen.

Für das Regionalligateam kommt Malli in dieser Saison auf neun Scorerpunkte (sechs Tore, drei Assists) in zehn Spielen. Nun heißt es laut ‚Bild‘ hinter den Kulissen, der Mittelfeldspieler könnte mit etwas Spielpraxis dann als Joker von Zeit zu Zeit Nadiem Amiri (29) entlasten.

Dingfest ist dieser Plan noch nicht, doch in Mainz sucht man dieser Tage ganz klar nach Wegen aus der Krise. Der Tabellenvorletzte ist seit fünf Partien ohne Sieg in der Liga. Gegen Werder Bremen (1:1) stand am Samstag erstmals U23-Stürmer Fabio Moreno Fell (25) im Kader. Folgt Malli?