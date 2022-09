Huddersfield-Trainer muss gehen

Huddersfield Town setzt Cheftrainer Danny Schofield vor die Tür. Das teilt der englische Zweitligist am Tag nach der gestrigen 1:2-Niederlage gegen Wigan Athletic offiziell mit. Die beiden Co-Trainer Narcís Pèlach und Paul Harsley übernehmen interimsweise.

Schofield, zuvor U19-Trainer, war erst im Juli den Posten als Chefcoach angetreten. Von neun Pflichtspielen gingen sieben verloren, nur einmal konnte Huddersfield unter der Leitung des 42-jährigen Engländers gewinnen. In der Tabelle steht man auf dem vorletzten Platz.

Danny Schofield has today been relieved of his duties as Head Coach of Huddersfield Town.



Everyone at the Club would like to thank Danny for his hard work and dedication and wishes him the very best for the future.