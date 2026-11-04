Die vergangenen vier Länderspiele nutzte Jürgen Klopp als Testlauf, um einigen Kandidaten für die Nationalmannschaft auf den Zahn zu fühlen. In allen Partien blieben die Stürmer torlos. Das soll sich gegen Serbien (13. November) und die Niederlande (16. November) ändern. Die Rufe nach Niclas Füllkrug (33) wurden aufgrund seiner starken Form in der Bundesliga immer lauter.

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Laut ‚Sky‘ hat der Bundestrainer genau hingehört und hingeschaut. Dem Pay-TV-Sender zufolge wird Füllkrug im Aufgebot dabei sein und die Chance erhalten, sich unter Klopp zu beweisen. Zuletzt gab es Zweifel aufgrund von Füllkrugs Alter. Diese äußerte der Coach der Nationalmannschaft sogar öffentlich. Die Torquote des wuchtigen Angreifers hat diese zunächst aber wohl ausgeräumt.

Neben Füllkrug sollen Younes Ebnoutalib (23) von Eintracht Frankfurt und Kai Havertz (27) vom FC Arsenal mit dabei sein, heißt es. Ob es noch ein vierter Mittelstürmer ins Aufgebot von Klopp schafft, bleibt abzuwarten. Der letzte Kader zählte noch 44 Spieler, das soll künftig nicht mehr der Fall sein. Wer dem Rotstift des Bundestrainers zum Opfer fällt, wird morgen enthüllt.