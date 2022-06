Rostock vor Thill-Transfer

Hansa Rostock schnappt sich offenbar Sébastien Thill. Wie das luxemburgische ‚Tageblatt‘ berichtet, ist der Transfer zum Zweitligisten bereits fix. Die Höhe der Ablöse ist nicht bekannt. Der 28-Jährige war in der vergangenen Saison vom FC Progrès Niederkorn an Sheriff Tiraspol ausgeliehen und nahm mit dem Team aus Moldawien sehr erfolgreich an der Champions League teil.

Unter anderem gelang Thill im Spiel gegen Real Madrid der 2:1-Siegtreffer gegen den späteren Turniersieger. Für den defensiven Mittelfeldspieler wäre ein Engagement in Deutschland das erste in einer der Top5-Fußballnationen in Europa. Bisher war der Linksfuß lediglich in Luxemburg, Russland und Moldawien aktiv.