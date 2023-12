Bayer 04: Sorge um Wirtz

Bayer Leverkusen macht sich Sorgen um die Gesundheit seines Superstars. Im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den SC Paderborn musste der offensive Strippenzieher kurz vor der Pause ausgewechselt werden. Vorausgegangen war ein Tritt auf die Ferse.

Ob damit eine Ausfallzeit einhergeht, dürfte spätestens am morgigen Donnerstag geklärt werden. Wirtz steuerte in der laufenden Saison in 20 Pflichtspielen bereits 16 Scorerpunkte zum Leverkusener Erfolg bei.