Frankfurts sündhaft teures Stürmer-Puzzle

Fest eingeplant

Vor einem Jahr kam Jonathan Burkardt (25) für 21 Millionen Euro von Mainz 05 und legte mit 15 Treffern in 29 Spielen eine gute Saison hin. Problem: Der DFB-Stürmer ist extrem verletzungsanfällig und braucht Backups.

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Diese Rolle könnte vorerst Younes Ebnoutalib (22) zufallen. Im Winter ließ sich die SGE dessen Dienste acht Millionen kosten. Nach einem Traumstart bremsten ihn jedoch erst ein Innenbandriss und dann Trainer Albert Riera aus. Zu dessen Nachfolger Adi Hütter könnte der schnelle Ebnoutalib mit seiner physischen Spielweise besser passen.

Die großen Fragezeichen

Bei der Eintracht ist man zufrieden mit der halbjährigen Leihe von Arnaud Kalimuendo (24) und würde den Franzosen gerne behalten. Aber: Die 27 Millionen Euro hohe Kaufoption ist zu teuer. Nachverhandlungen mit Nottingham Forest stehen an. Kalimuendo kann sich gut vorstellen, bei der SGE zu bleiben. Die Adlerträger sind bereit, bis zu 20 Millionen für Kalimuendo zu zahlen.

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Einnahmen für einen Kalimuendo-Kauf erhofft sich Frankfurt aus dem Verkauf von Elye Wahi (23). Für 26 Millionen holte die SGE den ivorischen WM-Stürmer im Januar 2025 aus Marseille. Nun hofft man laut der ‚Frankfurter Rundschau‘, diese Summe wieder reinzuholen. Wahi spielte eine gute Rückrunde als Leihspieler bei OGC Nizza (19 Spiele, neun Tore). Doch ob das für Angebote in solchen Sphären reicht?

Dürfen gehen

Michy Batshuayi (32) hat sportlich keine Perspektive mehr in Frankfurt und darf ein Jahr vor Vertragsende womöglich sogar ablösefrei gehen.

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Anders ist die Lage bei Noel Futkeu (23). Per Rückkaufoption holt die SGE den Zweitliga-Torschützenkönig (19 Treffer) zurück. Kostenpunkt: Schmale 1,3 Millionen Euro. Für etwa zehn Millionen würde Frankfurt den gebürtigen Essener nun gerne weiterverkaufen. Interesse gibt es von Werder Bremen, Schalke 04, dem Hamburger SV und Borussia Mönchengladbach.

Kandidaten

Natürlich behält Sportvorstand Markus Krösche den internationalen Stürmermarkt trotz der breiten Besetzung im Blick. Loïs Openda (26), den Juventus Turin trotz enttäuschender Leihe für knapp 43 Millionen von RB Leipzig kaufen muss, wird mit Frankfurt in Verbindung gebracht. Der Belgier wäre ein Kandidat für eine Leihe.

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Eine Spur führt außerdem zu Dzenan Pejcinovic (21). Der Gewinner der Wolfsburger Abstiegssaison hat weitere Verehrer und soll laut dem ‚kicker‘ „weit über 20 Millionen Euro“ kosten. Weitaus günstiger wäre Mateusz Zukowski (24) vom 1. FC Magdeburg zu haben.

Fazit

Im Frankfurter Sturm sind noch viele Fragen offen. Alles steht und fällt eigentlich mit den millionenschweren Entscheidungen um Wahi und Kalimuendo. Außerdem maßgeblich: Verkauft Krösche noch Tafelsilber wie Nathaniel Brown (22), Can Uzun (21), Jean-Mattéo Bahoya (21) oder Arthur Theate (26), wäre die Kasse für noch deutlich größere Sprünge gefüllt.