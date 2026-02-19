VfB-Zukunft ungewiss: Seimens klares Ziel

Dennis Seimen setzt sich nach eigener Aussage noch nicht damit auseinander, wie es für ihn nach der laufenden Saison weitergeht. Im Interview mit ‚Transfermarkt.de‘ verrät der Torwart, der aktuell vom VfB Stuttgart an den SC Paderborn verliehen ist: „Es läuft für mich in Paderborn sportlich sehr gut und das wird beim VfB registriert. Wir stehen regelmäßig im Austausch, aber da geht es dann um sportliche Themen und nicht darum, was im Sommer passieren könnte. Ich denke, dass der Zeitpunkt auch noch nicht gekommen ist, um sich darüber einen Kopf zu machen. Wir haben hier ein gemeinsames Ziel und noch zwölf Spiele vor der Brust. Darauf fokussiere ich mich und werde bis zum Saisonende alles geben.“

Die Marschroute ist für den 20-Jährigen klar: „Ich bin ehrgeizig und will nach Möglichkeit immer den nächsten Schritt gehen. Mein Ziel ist es, Bundesliga zu spielen. Es wird sich zeigen, was passiert und ich kann das nur ein Stück weit selbst beeinflussen. Was ich bis dahin machen kann, ist jede Woche zu versuchen, meine bestmögliche Leistung auf den Platz zu bringen.“ Aktuell ist noch nicht final geklärt, wie Seimens Zukunft aussieht. Die Tendenz geht dahin, dass er den vom FC Bayern ausgeliehenen Alexander Nübel (29) beim VfB als Nummer eins ablösen wird.