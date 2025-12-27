Menü Suche
Kommentar
Premier League

Hoffnung auf schnelles Füllkrug-Debüt

von Dominik Sandler
1 min.
Loïc Badé im Zweikampf mit Niclas Füllkrug @Maxppp

Angreifer Niclas Füllkrug (32) könnte beim AC Mailand schon in wenigen Tagen sein Debüt feiern. Auf der Pressekonferenz sagte Milan-Trainer Massimiliano Allegri: „Er ist konditionell etwas im Rückstand, aber er arbeitet daran, in Cagliari einsatzbereit zu sein.“ Die Rossoneri treffen am kommenden Freitag (20:45 Uhr) auf Cagliari.

Unter der Anzeige geht's weiter

Offiziell ist der Transfer von Füllkrug noch gar nicht in trockenen Tüchern. Der Wechsel ist jedoch nur noch Formsache. Allegri ist jedenfalls schon jetzt überzeugt von seinem Neuzugang in spe: „Die Wahl von Füllkrug? Wir hatten niemanden mit seinen Eigenschaften im Kader. Ich habe ihn lächelnd und glücklich hier angetroffen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Serie A
West Ham
Mailand
Niclas Füllkrug

Weitere Infos

Premier League Premier League
Serie A Serie A
West Ham Logo West Ham United
Mailand Logo AC Mailand
Niclas Füllkrug Niclas Füllkrug
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert