Hoffnung auf schnelles Füllkrug-Debüt

Angreifer Niclas Füllkrug (32) könnte beim AC Mailand schon in wenigen Tagen sein Debüt feiern. Auf der Pressekonferenz sagte Milan-Trainer Massimiliano Allegri: „Er ist konditionell etwas im Rückstand, aber er arbeitet daran, in Cagliari einsatzbereit zu sein.“ Die Rossoneri treffen am kommenden Freitag (20:45 Uhr) auf Cagliari.

Unter der Anzeige geht's weiter

Offiziell ist der Transfer von Füllkrug noch gar nicht in trockenen Tüchern. Der Wechsel ist jedoch nur noch Formsache. Allegri ist jedenfalls schon jetzt überzeugt von seinem Neuzugang in spe: „Die Wahl von Füllkrug? Wir hatten niemanden mit seinen Eigenschaften im Kader. Ich habe ihn lächelnd und glücklich hier angetroffen.“