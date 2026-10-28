DFB: Klopps zweite Kader-Nominierung steht an

Jürgen Klopp wird am 5. November seinen Kader für die bevorstehenden Länderspiele in der Nations League in Serbien (13. November) und gegen die Niederlande (16. November) verkünden. Das teilt der DFB am heutigen Mittwoch mit.

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Bei seiner ersten Nominierung hatte der Bundestrainer einen zweigeteilten XXL-Kader aus 44 Spielern berufen. Nun dürfte das Aufgebot deutlich kleiner ausfallen. „Wir werden nicht zwei verschiedene Spiele mit zwei verschiedenen Mannschaften machen“, kündigte Klopp bereits an.