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UEFA Nations League

DFB: Klopps zweite Kader-Nominierung steht an

von Fabian Ley
Jürgen Klopp wirkt nicht zufrieden @Maxppp

Jürgen Klopp wird am 5. November seinen Kader für die bevorstehenden Länderspiele in der Nations League in Serbien (13. November) und gegen die Niederlande (16. November) verkünden. Das teilt der DFB am heutigen Mittwoch mit.

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Bei seiner ersten Nominierung hatte der Bundestrainer einen zweigeteilten XXL-Kader aus 44 Spielern berufen. Nun dürfte das Aufgebot deutlich kleiner ausfallen. „Wir werden nicht zwei verschiedene Spiele mit zwei verschiedenen Mannschaften machen“, kündigte Klopp bereits an.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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