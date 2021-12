Vertragsverhandlungen: Der Stand bei Zagadou

Dan-Axel Zagadou ist offenbar nicht abgeneigt, über die Saison hinaus bei Borussia Dortmund zu bleiben. Wie ‚Sport 1‘ berichtet, können sich sowohl der BVB als auch der Innenverteidiger eine „Verlängerung vorstellen“. Bei den Schwarz-Gelben wolle man allerdings abwarten, wie sich der Franzose in den kommenden Monaten präsentiert.

Weil Zagadous Vertrag am Saisonende ausläuft, droht den Dortmundern ein ablösefreier Abgang. In den vergangenen Jahren hatte der 1,96-Mann immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Am Dienstag feierte Zagadou sein Startelf-Comeback nach langwieriger Knieverletzung im Champions League-Spiel gegen Besiktas (5:0) und zeigte eine solide Leistung.