WM: Nagelsmann beruft Brown

Julian Nagelsmann setzt wohl bei der WM in Nordamerika auf Nathaniel Brown (22) von Eintracht Frankfurt. Wie ‚Sky‘ und ‚Bild‘ unisono berichten, wurde der Linksverteidiger durch den Bundestrainer informiert, dass er zum 26er-Kader gehören wird.

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Am kommenden Donnerstag (13 Uhr) wird Julian Nagelsmann den gesamten Kader bekanntgeben. Viele Entscheidungen sind vorab bereits durchgesickert. So soll Manuel Neuer sein Comeback feiern, Niclas Füllkrug ist hingegen nicht mit dabei.