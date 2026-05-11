Rummenigge will große Regel-Reform | Liverpool ruft Real an

„Zu meiner Zeit gab es bei Handspiel Schwarz und Weiß“

Das Champions League-Finale findet in diesem Jahr erneut ohne den FC Bayern statt. Zur Wahrheit gehört, dass die Bayern-Stars im entscheidenden Spiel bei weitem nicht das Leistungsmaximum abrufen konnten. Deutlich wohlfeiler ist es aber, lautstark gegen die Zuungunsten der Münchner ausgelegten Hand-Situationen zu wettern. Karl-Heinz Rummenigge hat genug gesehen und fordert im ‚kicker‘: „Unser Spiel gegen PSG hat wieder einmal gezeigt, wie groß und dringlich der Reformbedarf dieser Handspielregel ist.“

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Dabei erzürnt den früheren Bayern-Chef nicht das nicht gepfiffene Handspiel von Nuno Mendes, das zwingend zu einer Gelb-Roten Karte geführt hätte, sondern die Szene rund um João Neves. Das Handspiel des Portugiesen im Strafraum war unstrittig, da der Ball vom Mitspieler kam, blieb der Pfiff aber den Regeln entsprechend aus. „Ich habe noch nie in einem Stadion derartige Diskussionen rund um ein Handspiel erlebt wie letzten Mittwoch. Es mag regelkonform gewesen sein, wie der Schiedsrichter entschieden hat, aber dann muss man schlussfolgern: Beim Handspiel haben die internationalen Regelhüter viel zu viele Ausnahmen geschaffen“, resümiert Rummenigge.

„Er hat sich stets bemüht“

Der FC Liverpool hat sich vorgenommen, die Saison mit Arne Slot zu beenden. Es wäre allerdings eine faustdicke Überraschung, wenn der letztjährige Meistertrainer auch in sein drittes Jahr an der Anfield Road gehen würde. Für viele Fans und Funktionäre der Reds kann es als Nachfolger nur einen geben: Xabi Alonso. Nach der diesjährigen Seuchen-Saison wissen aber die Liverpooler Personalentscheider, dass der nächste Schuss sitzen muss. Und das unrühmliche Ende des frühere Mittelfeld-Metronoms bei Real Madrid lässt einen gewissen Schatten auf dessen Leistungsvermögen als Trainer fallen.

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Laut der ‚as‘ wählten die Reds nun einen im Fußball-Business eher unüblichen Weg, der in der freien Wirtschaft aber gang und gäbe ist. Telefonisch wurde beim vorherigen Arbeitgeber nachgefragt, was genau zum Rauswurf geführt hat. Sozusagen wurde das Arbeitszeugnis des Basken in Madrid angefordert, um die Risiken einer Anstellung in Liverpool auszuloten. Der Inhalt des Gesprächs bleibt geheim. Bei den Stars wie Funktionären gleichermaßen hat Alonso aber keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. „Er hat sich stets bemüht“, wäre wohl noch das Positivste, was Florentino Pérez und Co. zu erzählen hatten.