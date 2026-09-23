Rouven Schröder konnte seinen Stolz nicht verbergen, als Borussia Mönchengladbach Ende Mai Yukhym Konoplya präsentierte. „Als Stammspieler beim ukrainischen Meister, durch regelmäßige Länderspiel-Einsätze und Spiele in der Champions League bringt er einiges an Erfahrung und Leadership-Fähigkeiten mit“, frohlockte der Sportchef.

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Problem: Bislang konnte Konoplya noch kein Leader sein. Gleich zu Vorbereitungsbeginn zog sich der 27-Jährige einen Innenbandanriss im Knie zu. Zwei Monate später ist Konoplya wieder fit, trainiert seit dieser Woche wieder voll mit – und ist jetzt so etwas wie ein verspäteter Neuzugang für die Borussia und ihren neuen Coach Alexander Blessin.

Führt Alexander Blessin die Borussia raus aus dem Tabellenkeller? Ja, er ist eine gute Wahl Nein, er ist schon mit St. Pauli abgestiegen Teile deine Antwort Bild wird erstellt

„Leadership“ kann die verunsicherte Defensive des Tabellenletzten der Bundesliga (null Punkte, 6:16 Tore) bestens gebrauchen. Darüber hinaus ist Konoplya laut Schröder ein „physisch starker, spiel- und einsatzfreudiger Außenverteidiger“

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Scally soll ersetzt werden

Seine Verpflichtung sollte ein klares Upgrade zu Joe Scally (27) sein. Der Plan im Sommer sah vor, den US-Amerikaner zu verkaufen. Es fand sich aber kein passender Klub. Da Konoplya und zwischenzeitlich auch der andere neue Rechtsverteidiger Daiki Hashioka (27) ausfielen, musste Scally doch gleich wieder in der Startelf ran.

Das Rheinderby am 11. Oktober beim 1. FC Köln soll jetzt aber nicht nur Blessins, sondern endlich auch Konoplyas Gladbach-Pflichtspieldebüt werden. Zweieinhalb Wochen bleiben noch, um den Ukrainer spielfit zu bekommen. Am morgigen Donnerstag (18:30 Uhr) testet die Borussia beim Viertligisten Sportfreunde Siegen.