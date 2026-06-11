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Bundesliga

Drei weitere Bundesligisten wollen Baum

von Simon Martis - Quelle: Bild
1 min.
Elias Baum wartet auf der Bank @Maxppp

Der Kreis der Interessenten für Elias Baum (20) wird offenbar größer. Wie die ‚Bild‘ berichtet, beschäftigen sich neben dem Hamburger SV auch Werder Bremen, Schalke 04 und der FC Augsburg mit dem U21-Nationalspieler von Eintracht Frankfurt. Demnach kommt eine weitere Leihe wie in der Saison 2024/25 allerdings weder für die Hessen noch für den Spieler selbst infrage. Für einen Transfer des gebürtigen Frankfurters werden dem Bericht zufolge drei bis fünf Millionen Euro fällig.

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Baum war bereits im Alter von zehn Jahren in die Nachwuchsabteilung der SGE gewechselt. In der vergangenen Bundesliga-Saison kam der Rechtsverteidiger allerdings lediglich auf 71 Einsatzminuten. Angesichts der geringen Spielzeit und des großen Interesses anderer Klubs ist ein Abschied im Sommer wahrscheinlich.

veröffentlicht am
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