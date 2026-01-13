Menü Suche
23 Millionen: Überraschung im Raspadori-Poker

von Dominik Schneider - Quelle: Matteo Moretto | Gianluca Di Marzio
Giacomo Raspadori jubelt @Maxppp

Die Rückkehr von Giacomo Raspadori nach Italien ist offenbar in trockenen Tüchern. Doch statt zur AS Rom geht es für den 25-jährigen Angreifer von Atlético Madrid zu Atalanta Bergamo, berichten Matteo Moretto und Gianluca Di Marzio unisono. Zwischen den Vereinen gebe es bereits eine Einigung, der Transfer soll für 20 bis 23 Millionen Euro über die Bühne gehen.

Zuletzt hatten die Giallorossi noch gute Karten im Poker um Raspadori. Letztlich fiel die Entscheidung des 45-fachen italienischen Nationalspielers jedoch gegen die Roma und für die Bergamasken aus. Bei Atlético stand Raspadori noch bis 2030 unter Vertrag. Der Stürmer war erst im Sommer für 22 Millionen Euro von der SSC Neapel nach Spanien gewechselt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
