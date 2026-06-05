„Sieht nicht gut aus“: Karl verletzt im Krankenhaus

Die deutsche Nationalmannschaft bangt um Lennart Karl. Wie Bundestrainer Julian Nagelsmann auf der heutigen Pressekonferenz des DFB verkündete, hat sich das 18-jährige Juwel des FC Bayern im Training verletzt. Eine genaue Diagnose gibt es noch nicht, Karl sei auf dem Weg ins Krankenhaus, um dort genauer untersucht zu werden.

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Nagelsmann warb zwar um Geduld und keine voreiligen Schlüsse, betonte jedoch gleichzeitig, dass es „ehrlich gesagt nicht so gut“ aussehe. Man wolle sich nun in Ruhe ein Bild von der Verletzung machen. „Er muss jetzt selbst erst einmal die Situation verarbeiten und wir auch“, so Nagelsmann.

Der Bundestrainer weiter: „Wir brauchen eine Diagnose und dann informieren wir euch und schauen dann, ob wir mit ihm im Turnier weitermachen können oder einen Spieler nachnominieren.“

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Karl galt nach einem starken Auftritt im Testspiel gegen Finnland (4:0) als einer der Gewinner im DFB-Team. Er spielte erstmal in der Nationalmannschaft von Beginn an und zeigte eine starke Leistung. Mit Startelf-Einsätzen im Turnier war zu rechnen. Nun beginnt das Bangen.