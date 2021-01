Werder: Gute Nachrichten bei Rashica

Milot Rashica (24) könnte früher als erwartet sein Comeback für Werder Bremen geben. Wie Trainer Florian Kohfeldt am Freitag mitteilte, visiert man eine Rückkehr des Stürmers im Spiel gegen den FC Augsburg am 16. Januar an. Zunächst war man bei Werder davon ausgegangen, dass Rashica bis Ende Januar wegen seiner Sehnenverletzung fehlen würde.

Ein früheres Comeback wäre gleich in zweierlei Hinsicht gut. Zum einen hätte Bremen einen seiner gefährlichsten Offensivspieler zurück. Zum anderen könnte sich Rashica noch bis zum Ende der Wintertransferperiode am 1. Februar für einen Wechsel empfehlen. Im Oktober scheiterte eine Leihe zu Bayer Leverkusen knapp. Der Kosovare strebt den nächsten Karriereschritt an, während Werder dringend Geld benötigt.