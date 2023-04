Füllkrug-Zukunft: Flick entscheidet mit

Bei der Entscheidung über seine Zukunft will Niclas Füllkrug die Meinung von Bundestrainer Hansi Flick einbeziehen. „Ich möchte weiter attraktiv für den Bundestrainer sein“, erklärt Füllkrug im Podcast ‚kicker meets DAZN‘ und kündigt „ein längeres Gespräch“ mit Flick an.

Bis 2025 ist Füllkrug noch an Werder Bremen gebunden. Allerdings häufen sich die Klubs, die dem 30-jährigen Torjäger schöne Augen machen. „Ich weiß, dass das normal ist und dazugehört, mag es aber trotzdem nicht“, kommentierte Füllkrug unlängst die kursierenden Transfergerüchte, „letztlich ist es doch so: Am Ende wird Werder die Richtung vorgeben.“ Zuletzt wurden die Bundesligisten Eintracht Frankfurt und SC Freiburg als mögliche neue Arbeitgeber ins Spiel gebracht, ebenso wie ein Preisschild von 20 Millionen Euro.

Füllkrug über Wechsel: „Habe keinen Druck“