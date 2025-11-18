Medien: Glatzel trifft Wechsel-Entscheidung

Robert Glatzel (31) schließt einen Winter-Wechsel offensichtlich aus. Einem Bericht des ‚Hamburger Abendblatt‘ zufolge will sich der Angreifer stattdessen beim Hamburger SV durchsetzen. Bislang kommt der gebürtige Münchner gerade einmal auf 74 Einsatzminuten in der Bundesliga.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Folge kursierten zuletzt Abschiedsgerüchte um Glatzel, der bereits seit 2021 die Raute auf der Brust trägt. Unter anderem Union Berlin soll den großgewachsenen Neuner ins Visier genommen haben, der Bundesligarivale muss sich nun aber voraussichtlich nach Alternativen umsehen. Derweil will der HSV selbst ebenfalls noch für den Sturm nachrüsten.