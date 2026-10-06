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UEFA Nations League

180-Grad-Wende bei Schick?

von Dominik Schneider
1 min.
Patrik Schick zeigt sich nachdenklich @Maxppp

Möglicherweise gibt es für Patrik Schick doch einen Weg zurück ins tschechische Nationalteam. Der 30-jährige Stürmer von Bayer Leverkusen wurde am Montagabend in Prag mit dem Preis für den besten tschechischen Fußballprofi der vergangenen Saison ausgezeichnet. Dabei betonte er, dass er aktuell zu seinem Rücktritt steht, das aber nicht so bleiben muss.

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„Wenn ich gesund bin und das Gefühl habe, dass ich der Nationalmannschaft etwas geben und ihr helfen kann, dann können wir noch einmal darüber sprechen“, ließ er die anwesenden Journalisten wissen. Nach dem frühen WM-Aus im Sommer nahm Schick seinen Hut. Inzwischen coacht mit Santiago Denia ein neuer Mann das Team. „Die Spielweise sieht deutlich besser aus als früher. Und vor allem ist die Stimmung rund um die Nationalmannschaft anders, viel positiver“, so Schick, der durchblicken lässt, unter den neuen Voraussetzungen womöglich doch nochmal das Trikot seines Landes tragen zu wollen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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