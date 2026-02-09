Bestätigt: Upamecano-Poker beendet

Dayot Upamecano (27) wird seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim FC Bayern verlängern. „Wenn man einander vertraut und einander das Ja-Wort gibt, dann ist es nicht mehr entscheidend, wann man es unterschreibt“, sagte Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen nach dem 5:1-Sieg über die TSG Hoffenheim.

Dreesen stellte deutlich klar: „Er ist nur eine Frage von Tagen. Es hakt an nichts.“ Vorausgegangen war ein zäher Poker, in dem angeblich auch die ein oder andere Deadline überschritten und wieder zurückgezogen wurde.

Upamecano wird nun bis 2030 unterschreiben und ein Jahresgehalt von 20 Millionen Euro pro Saison sowie eine Unterschriftsprämie über kolportierte 16 bis 20 Millionen kassieren. Ab dem Sommer 2027 könnte der Innenverteidiger per Ausstiegsklausel für 60 bis 65 Millionen Euro wechseln.