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Konkretes Angebot für Sancho

Jadon Sancho befindet sich auf Vereinssuche. Den ablösefreien Dribbelkünstler erreicht eine verlockende Anfrage.

von Santi Aouna - Julian Jasch - Quelle: FT-Exklusiv
1 min.
Jadon Sancho im Trikot von Aston Villa @Maxppp

Der Al Rayyan SC unternimmt konkrete Schritte für eine Zusammenarbeit mit Jadon Sancho (26). Wie FT erfuhr, hat der katarische Erstligist dem ablösefreien Offensivspieler ein Angebot unterbreitet. Dort würde Sancho unter anderem auf den ehemaligen Premier League-Stürmer Aleksandar Mitrovic (31) treffen.

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Sancho war in der vergangenen Saison leihweise für Aston Villa aktiv, konnte aber zu wenig Argumente für eine Weiterführung der Zusammenarbeit sammeln. Jetzt prüft der Engländer (23 Länderspiele), dessen Vertrag bei Manchester United ausgelaufen ist, unterschiedliche Optionen.

Eine davon ist wohl auch eine erneute Rückkehr zu Borussia Dortmund. Dafür müsste der 1,80 Meter große Rechtsfuß aber deutliche Gehaltsabstriche in Kauf nehmen. Die BVB-Schmerzgrenze wurde auf ein Grundgehalt von fünf Millionen Euro festgelegt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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