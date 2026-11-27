Angreifer Serhou Guirassy ist offen für eine Verlängerung bei Borussia Dortmund. Die FT-User sind sich jedoch nicht sicher, ob das für den BVB der richtige Schritt wäre. 52 Prozent waren bei einer Umfrage der Meinung, dass jetzt der ideale Zeitpunkt wäre, um über 2028 hinaus zu verlängern.

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Knapp die Hälfte war aber der Auffassung, man solle noch abwarten, wie sich die Leistungskurve beim 30-Jährigen entwickelt. Guirassy ist auch in dieser Saison wieder der Torgarant für Schwarz-Gelb. Nach 15 Spielen steht er bei acht Treffern und zwei Vorlagen.