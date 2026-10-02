Atlético forciert wichtige Unterschrift

Bei Atlético Madrid strebt man eine langfristige Zusammenarbeit mit Marc Pubill an. Journalist Matteo Moretto berichtet bei ‚Radio Marca‘, dass die Rojiblancos die Verlängerung des bis 2030 datierten Vertrags mit dem Abwehrspieler noch vor Jahresende unter Dach und Fach bringen wollen.

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Pubill, der sowohl innen als auch hinten rechts verteidigen kann, winkt im Zuge dessen eine Gehaltserhöhung. Der 23-Jährige war 2025 für 16 Millionen Euro von UD Almería zu Atlético gewechselt. Für die spanische Nationalmannschaft lief Pubill inzwischen fünfmal auf, vor wenigen Tagen erzielte er gegen Kroatien (4:1) sein erstes Länderspieltor.