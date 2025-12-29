Liga-Rivalen wollen Samardzic sofort

Der AC Florenz schaut auf der Suche nach Verstärkungen anscheinend insbesondere zur direkten Konkurrenz. Laut Gianluca Di Marzio haben die Lilien in Lazar Samardzic (23) und Marco Brescianini (25) zwei Spieler von Atalanta Bergamo ins Visier genommen. Geplant sei, im Winter mindestens einen neuen Mittelfeldspieler an Bord zu holen. Laut Matteo Moretto hat neben der Fiorentina auch Lazio Rom die Fühler nach Samardzic ausgestreckt.

Während Brescianini in der laufenden Saison so gut wie gar nicht zum Zug kommt, durfte sich Samardzic immerhin in 18 Pflichtspielen (drei Tore, zwei Vorlagen) beweisen. Erst im vergangenen Sommer wurde der Ex-Leipziger nach einjähriger Leihe für knapp 15 Millionen Euro von Atalanta festverpflichtet. Kurz darauf soll Olympique Marseille 20 Millionen Euro für den in Berling geborenen Serben in Aussicht gestellt haben, das Angebot wurde aber abgelehnt. Beide Linksfüße stehen in Bergamo bis 2029 unter Vertrag.