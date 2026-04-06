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2. Bundesliga

Elversberg findet Book-Ersatz

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sky
Nils-Ole Book @Maxppp

Josef Welzmüller folgt bei der SV Eversberg auf den zu Borussia Dortmund abgewanderten Ole Book. Laut ‚Sky‘ bekleidet der 36-jährige Ex-Profi künftig das Amt des Technischen Direktors. Zu Beginn dieser Woche soll die offizielle Verkündung erfolgen.

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Nach seiner aktiven Karriere hatte Welzmüller zwischen 2023 und 2024 in ähnlicher Funktion bei der SpVgg Unterhaching gearbeitet, seitdem war er ohne feste Aufgabe im Profifußball.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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