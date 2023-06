Schalke: Noch Hoffnung bei van den Berg

André Hechelmann macht den Fans des FC Schalke 04 Hoffnung auf einen möglichen Verbleib von Innenverteidiger Sepp van den Berg (21). „Hoffnung sollte man immer haben – siehe Simon Terodde: Da hat es auch noch geklappt. Ich werte Sepps Post als allgemeines Statement“, so der neue S04-Sportdirektor im Zuge seiner Vorstellung.

„Es war mir eine Ehre, in Blau und Weiß zu spielen, und ich werde meine Zeit hier nie vergessen. Dieser Verein spielt auf höchstem Niveau und wird sehr bald zurück sein“, schrieb van den Berg in besagtem Post. Der vom FC Liverpool ausgeliehene Abwehrspieler erwähnte bereits Anfang Mai, sich einen Verbleib über die Leihe hinaus bei den Knappen vorstellen zu können. Ob dies auch nach dem Abstieg gilt, steht allerdings in Frage.

