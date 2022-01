Wunschlösung: Keller zu Besiktas?

Jens Keller könnte schon bald ins Profi-Geschäft zurückkehren. Nach Informationen von ‚Sport1‘ ist der 51-jährige Trainer die Wunschlösung der Klub-Verantwortlichen von Besiktas. Aktuell stehen Keller und Sportvorstand Ceyhun Kazanci dem Bericht zufolge in Verhandlungen.

Derzeit leitet Önder Karaveli, seinerseits U19-Coach, die Geschicke bei den Profis. Keller selbst sei interessiert an einem Engagement am Bosporus. In seiner Karriere war Keller unter anderem als Cheftrainer für den FC Schalke 04, den 1. FC Nürnberg sowie den FC Ingolstadt tätig.