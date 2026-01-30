Menü Suche
Gladbach sucht Abnehmer für Herrmann

von Dominik Schneider - Quelle: FT-Exklusiv
Charles Herrmann auf der Bank @Maxppp

Die Verantwortlichen von Borussia Mönchengladbach schauen sich noch bis zum Ende der Transferperiode nach einem Abnehmer für Charles Herrmann um. Nach FT-Informationen würden die Fohlen den 20-jährigen Flügelstürmer gerne verleihen. Im Profiteam der Borussen kommt der gebürtige Hannoveraner aktuell nicht zum Zug, bisher stehen nur vier Einsatzminuten und sechs Kadernominierungen auf dem Konto von Herrmann.

Sollte es keinen Interessenten geben, der Herrmann schon in der Rückrunde Spielpraxis auf höherem Niveau anbieten kann, wird das Vorhaben auf den Sommer verschoben. Bis 2028 steht der U17-Welt- und -Europameister in Mönchengladbach unter Vertrag. Um seine Entwicklung voranzutreiben, soll der Linksfuß möglichst zeitnah andernorts Minuten sammeln.

