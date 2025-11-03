FC Bayern: Der Zeitplan bei Kane

Der FC Bayern wartet bei den Vertragsverhandlungen mit Harry Kane (32) weiter ab. Sportvorstand Max Eberl sagt dem ‚kicker‘: „Harry kennt unsere Wertschätzung, wir spüren seine Wertschätzung, und dass er sich hier extrem wohlfühlt. Die Gespräche werden irgendwann in den nächsten Monaten beginnen, und dann schaut man, wo man steht und wie es weitergehen kann.“

Im Winter könnte Kane von einer 65 Millionen Euro hohen Ausstiegsklausel Gebrauch machen, die ihm einen Wechsel nach der Saison ermöglicht. Unter anderem Ex-Klub Tottenham Hotspur und der FC Barcelona lauern. Der Bayern-Torjäger ließ aber schon durchklingen, dass er sich auch eine Verlängerung des 2027 auslaufenden Vertrags vorstellen kann.