Der FC Bayern muss bei Bryan Zaragoza wohl weiter große Geduld zeigen. Nach Informationen des ‚kicker‘ lehnte der 24-jährige Spanier kürzlich ein Wechselangebot aus dem nicht-europäischen Ausland ab. Den Verein nennt das Fachmagazin nicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

In München hat der Flügelstürmer keine Zukunft mehr. Neben João Palhinha (31) und Sacha Boey (25) gehört Zaragoza zur Streichliste des Bundesliga-Primus. Zuletzt hieß es, einige Klubs aus Spanien würden sich mit dem Techniker beschäftigen.