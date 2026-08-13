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Bundesliga

Bayern: Zaragoza verteilt einen Korb

von Dominik Schneider - Quelle: kicker
Bryan Zaragoza im Trainingsbetrieb @Maxppp

Der FC Bayern muss bei Bryan Zaragoza wohl weiter große Geduld zeigen. Nach Informationen des ‚kicker‘ lehnte der 24-jährige Spanier kürzlich ein Wechselangebot aus dem nicht-europäischen Ausland ab. Den Verein nennt das Fachmagazin nicht.

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In München hat der Flügelstürmer keine Zukunft mehr. Neben João Palhinha (31) und Sacha Boey (25) gehört Zaragoza zur Streichliste des Bundesliga-Primus. Zuletzt hieß es, einige Klubs aus Spanien würden sich mit dem Techniker beschäftigen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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