Nagelsmann wackelt: Heftige Vorwürfe aus der Mannschaft

Nach der dritten Katastrophen-WM in Folge wird es unruhig in und um den DFB. Nicht wenige fordern einen kompletten Umbruch beim Verband und einen radikalen Neuanfang. Ob Julian Nagelsmann diesen federführend auf der Bank betreuen wird, darf bezweifelt werden.

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Der Bundestrainer steht in Folge seiner Entscheidungen, des sportlichen Zickzack-Kurses und der externen Kommunikation bereits seit Monaten in der Kritik, doch auch intern soll der 38-Jährige für große Unstimmigkeiten gesorgt haben.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, soll während des gesamten Turniers „die Kommunikation zu den Spielern wenig bis kaum vorhanden gewesen sein. Außerhalb der Trainingsbesprechungen gab es mit etlichen Spielern kaum einen Austausch mit dem Coach, nur wenige Einzelgespräche. Immer wieder hörte man von Spielern: Der Trainer spricht nicht mit mir.“

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Öffentliche Eindrücke scheinen zu stimmen

Bereits vor der Endrunde sei es ähnlich gewesen. Manche Spieler haben laut der Boulevardzeitung über Monate nichts vom Bundetrainer gehört, waren dadurch lange völlig im Unklaren über ihre Rolle und mögliche Nominierung. Im WM-Trainingscamp habe Nagelsmann die meiste Zeit nur mit seinen Trainerkollegen oder seiner Frau Lena verbracht, wenn diese im Camp war.

Dazu decken sich die Eindrücke der Öffentlichkeit offenbar auch mit denen der Spieler, was Nominierung und Aufstellung angeht. Intern wurde dem Bundestrainer laut ‚Bild‘ Sturheit bei den Entscheidungen attestiert, was teilweise großes Unverständnis hervorgerufen habe. Dazu gehören wohl vor allem die Behandlung von Deniz Undav, die Ausbootung von Oliver Baumann und der mehrfache Bruch mit zuvor aufgestellten Nominierungsgrundsätzen.

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Sollte Julian Nagelsmann seinen Posten räumen? Ja, ein neuer Trainer muss frischen Wind bringen Nein, er sollte mit jungen Spielern den Wiederaufbau angehen Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Unklar ist derzeit, ob es mit Nagelsmann weitergeht. Im Anschluss an die Partie gegen Paraguay (4:5 n.E.) stellte Nagelsmann klar, dass er weiter zur Verfügung steht und der DFB ihm sagen müsse, „wenn sie das nicht möchten“. DFB-Präsident Bernd Neuendorf kündigte dagegen eine ausführliche Aufarbeitung an. Tendenz: offen.

Derweil steht mit Jürgen Klopp bereits der designierte Nachfolger parat. Der ehemalige BVB-Coach könne sich den Job durchaus vorstellen.