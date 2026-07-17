Transfer-Rausch: Acht Bundesliga-Deals heute fix

Robin Gosens (32)

vom AC Florenz zu Schalke 04

Die Königsblauen holen den 24-fachen deutschen Nationalspieler zu seinem erklärten Herzensklub, dort soll er die linke Seite beackern. Es handelt sich um eine Leihe mit Kaufpflicht über knapp eine Million Euro. Dieser Passus greift aber nur, wenn Schalke die Klasse hält und Gosens eine bestimmte Anzahl an Spielen bestreiten.

🆕 Der #S04 hat den 24-fachen deutschen Nationalspieler Robin Gosens unter Vertrag genommen. Gosens wechselt zunächst auf Leihbasis von der AC Florenz zu den Knappen und wird auf Schalke die Rückennummer 8 tragen. ✍️



Willkommen auf Schalke, Robin! 👋 pic.twitter.com/QckxAp8rBw — FC Schalke 04 (@s04) July 17, 2026

Ist die Verpflichtung von Robin Gosens ein guter Deal für Schalke? Ja, passt sehr gut Nein, man hätte sich um jemand anderen bemühen sollen Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Johan Manzambi (20)

vom SC Freiburg zu Aston Villa

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Stolze 70 Millionen Euro zahen die Engländer für den Schweizer, der bei der WM für Furore sorgte. Freiburg darf sich über die vereinsinterne Rekord-Transfereinnahme freuen, verliert aber auch seinen Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld.

Signed and sealed ✍️ pic.twitter.com/GFT85ZZVTT — Aston Villa (@AVFCOfficial) July 17, 2026

Reigan Heskey (18)

von Manchester City zum 1. FC Köln

Laut FC-Sportchef Thomas Kessler gehört Heskey „international zu den besten Offensivspielern seines Jahrgangs“. Der FC blättert für dieses Juwel schmale zwei Millionen Euro hin. Heskey unterschreibt bis 2031.

Präzise Linien, präzise Vorhersagen…? 👀🔮✨



Der 1. FC Köln hat Reigan Heskey verpflichtet. Der 18-jährige Offensivspieler wechselt aus der U21 von Manchester City zum FC und hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031 unterschrieben.

_#effzeh pic.twitter.com/JGJJixF5nI — 1. FC Köln (@fckoeln) July 17, 2026

Alexander Schwolow (34)

von Hearts of Midlothian zu Mainz 05

Der erfahrene Keeper soll in Mainz die Backup-Rolle von Daniel Batz (35/Borussia Mönchengladbach) übernehmen. Schwolow wird noch die beiden anstehenden Qualifikationsspiele der Hearts für die UEFA Champions League bestreiten und anschließend am 30. Juli ins Trainingslager der Mainzer nachreisen.

Alexander Schwolow wird Mainzer 🔴⚪️



Mainz 05 hat sich zur kommenden Saison die Dienste von Alexander Schwolow gesichert. Der 34-jährige Schlussmann wechselt vom schottischen Vizemeister Heart of Midlothian an den Rhein.#mainz05 pic.twitter.com/dJyhNJl3Ka — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) July 17, 2026

Nelson Weiper (21)

von Mainz 05 zu Sturm Graz

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Der Stürmer gilt schon als Jahren als hochtalentiert, der Durchbruch soll nun in Österreich gelingen. Weiper wird für eine Saison verliehen. In der Champions League-Quali trifft Graz auf Schwolow mit Hearts of Midlothian.

Nelson #Weiper verstärkt uns für die Saison 2026/27 im Sturmzentrum – herzlich willkommen in Graz, Nelly! 🐍 📝 #sturmgraz #inundaut pic.twitter.com/ChUk3Rzn4I — SK Sturm Graz (@SKSturm) July 17, 2026

Maxime Estève (24)

vom FC Burnley zu RB Leipzig

25 Millionen Euro Sockelablöse, bis zu sieben Millionen Boni: RB greift für den Innenverteidiger tief in die Tasche. Estève soll im Abwehrzentrum „direkt helfen“ und eine „wichtige Rolle übernehmen“, so Sportchef Marcel Schäfer.

Grant-Leon Ranos (22)

von Bor. M’gladbach zu CD Teneriffa

Nach torlosen Leihen gibt Borussia seinen Sturm-Flop endgültig ab. Für 300.000 inklusive hoher Weiterverkaufsbeteiligung wird Ranos auf die Kanaren verkauft. Dort kickt er künftig in der zweiten spanischen Liga.

Chris Bedia (30)

von Union Berlin zu Al Nasr SC

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Auch Bedia war zuletzt verliehen und verlässt seinen deutschen Klub nun endgültig. Weiter geht es für den Stürmer in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der Ivorer war 2024 für zwei Millionen Euro Ablöse von Servette Genf zu Union gewechselt.