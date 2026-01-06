Menü Suche
Kommentar
Offiziell Eredivisie

Überraschender neuer Job für ten Hag

von Julian Jasch
1 min.
Erik ten Hag auf der Trainerbank von United @Maxppp

Erik ten Hag heuert in seiner niederländischen Heimat an. Twente Enschede gibt die Verpflichtung des 55-Jährigen zum 1. Februar offiziell bekannt. Zunächst soll ten Hag, der bis 2028 unterschrieben hat, in der Organisation des Vereins mitarbeiten, zur neuen Saison steigt er dann zum Technischen Direktor auf.

Unter der Anzeige geht's weiter
FC Twente
🔴⚽ 𝐄𝐫𝐢𝐤 𝐭𝐞𝐧 𝐇𝐚𝐠 𝐯𝐚𝐧𝐚𝐟 𝐯𝐨𝐥𝐠𝐞𝐧𝐝 𝐬𝐞𝐢𝐳𝐨𝐞𝐧 𝐭𝐞𝐜𝐡𝐧𝐢𝐬𝐜𝐡 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐅𝐂 𝐓𝐰𝐞𝐧𝐭𝐞

Erik ten Hag treedt per 1 februari in dienst van FC Twente en is met ingang van het seizoen 2026-2027 de technisch directeur.

➡️

#FCTwente
Bei X ansehen

Zuletzt war ten Hag als Trainer tätig, seine letzte Station bei Bayer Leverkusen endete bekanntlich schnell und unschön. Nun widmet sich der Niederländer einer neuen Funktion: „Mit meiner Erfahrung in der Jugendarbeit, im Teambuilding und in der Spitzensportkultur möchte ich gemeinsam mit dem Aufsichtsrat, der Geschäftsführung und den Mitarbeitern die technische Basis des FC Twente stärken, damit der Verein sein Potenzial als regionales Aushängeschild nachhaltig ausschöpfen kann.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Eredivisie
Twente
Erik ten Hag

Weitere Infos

Eredivisie Eredivisie
Twente Logo Twente Enschede
Erik ten Hag Erik ten Hag
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert