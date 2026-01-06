Überraschender neuer Job für ten Hag

Erik ten Hag heuert in seiner niederländischen Heimat an. Twente Enschede gibt die Verpflichtung des 55-Jährigen zum 1. Februar offiziell bekannt. Zunächst soll ten Hag, der bis 2028 unterschrieben hat, in der Organisation des Vereins mitarbeiten, zur neuen Saison steigt er dann zum Technischen Direktor auf.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt war ten Hag als Trainer tätig, seine letzte Station bei Bayer Leverkusen endete bekanntlich schnell und unschön. Nun widmet sich der Niederländer einer neuen Funktion: „Mit meiner Erfahrung in der Jugendarbeit, im Teambuilding und in der Spitzensportkultur möchte ich gemeinsam mit dem Aufsichtsrat, der Geschäftsführung und den Mitarbeitern die technische Basis des FC Twente stärken, damit der Verein sein Potenzial als regionales Aushängeschild nachhaltig ausschöpfen kann.“