Überraschender neuer Job für ten Hag
Erik ten Hag heuert in seiner niederländischen Heimat an. Twente Enschede gibt die Verpflichtung des 55-Jährigen zum 1. Februar offiziell bekannt. Zunächst soll ten Hag, der bis 2028 unterschrieben hat, in der Organisation des Vereins mitarbeiten, zur neuen Saison steigt er dann zum Technischen Direktor auf.
Erik ten Hag treedt per 1 februari in dienst van FC Twente en is met ingang van het seizoen 2026-2027 de technisch directeur.
Zuletzt war ten Hag als Trainer tätig, seine letzte Station bei Bayer Leverkusen endete bekanntlich schnell und unschön. Nun widmet sich der Niederländer einer neuen Funktion: „Mit meiner Erfahrung in der Jugendarbeit, im Teambuilding und in der Spitzensportkultur möchte ich gemeinsam mit dem Aufsichtsrat, der Geschäftsführung und den Mitarbeitern die technische Basis des FC Twente stärken, damit der Verein sein Potenzial als regionales Aushängeschild nachhaltig ausschöpfen kann.“
