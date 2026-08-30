Eintracht: Bahoya-Deal geplatzt?

Der Wechsel von Jean-Mattéo Bahoya zu Hull City findet offenbar nicht statt. Laut Fabrizio Romano hat sich der französische Offensivspieler von Eintracht Frankfurt gegen den Transfer zum Premier League-Aufsteiger entschieden und will in der Mainmetropole bleiben.

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Zwischen den Tigers und den Adlern gab es bereits eine Übereinkunft. Dennoch kommt es jetzt wohl nicht zum Vereinswechsel von Bahoya. Zuletzt zeigte auch der AC Mailand Interesse am 21-Jährigen.