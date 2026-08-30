Menü Suche
Kommentar 1
Premier League

Eintracht: Bahoya-Deal geplatzt?

von Dominik Schneider - Quelle: Fabrizio Romano
Jean-Mattéo Bahoya im Eintracht-Trikot @Maxppp

Der Wechsel von Jean-Mattéo Bahoya zu Hull City findet offenbar nicht statt. Laut Fabrizio Romano hat sich der französische Offensivspieler von Eintracht Frankfurt gegen den Transfer zum Premier League-Aufsteiger entschieden und will in der Mainmetropole bleiben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zwischen den Tigers und den Adlern gab es bereits eine Übereinkunft. Dennoch kommt es jetzt wohl nicht zum Vereinswechsel von Bahoya. Zuletzt zeigte auch der AC Mailand Interesse am 21-Jährigen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Bundesliga
Frankfurt
Hull
Jean-Mattéo Bahoya

Weitere Infos

Premier League Premier League
Bundesliga Bundesliga
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Hull Logo Hull City
Jean-Mattéo Bahoya Jean-Mattéo Bahoya
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert