Mal wieder ein Georgier für Freiburg?

Der SC Freiburg gehört zum Interessentenkreis für Giorgi Tsitaishvili. Nach FT-Informationen beobachten die Breisgauer aktuell die Entwicklungen um den vereinslosen Linksaußen, der in der vergangenen Saison mit dem FC Metz aus der Ligue 1 abstieg.
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Das Rennen um Tsitaishvili führt aktuell der FC Lorient an, der 25-Jährige würde gerne in Frankreich bleiben. Auch die PSV Eindhoven ist dran. Aus Freiburger Sicht gewissermaßen spannend: Tsitaishvili ist Georgier. Anfang der 2000er war der SCF die Heimat vieler Spieler aus diesem Land. Aleksandre Iashvili, Levan Kobiashvili und Levan Tskitishvili genießen dort Kultstatus.
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