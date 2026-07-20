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Mal wieder ein Georgier für Freiburg?

von seb_nonda - Lukas Hörster
Giorgi Tsitaishvili jubelt für Georgien @Maxppp

Der SC Freiburg gehört zum Interessentenkreis für Giorgi Tsitaishvili. Nach FT-Informationen beobachten die Breisgauer aktuell die Entwicklungen um den vereinslosen Linksaußen, der in der vergangenen Saison mit dem FC Metz aus der Ligue 1 abstieg.

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Das Rennen um Tsitaishvili führt aktuell der FC Lorient an, der 25-Jährige würde gerne in Frankreich bleiben. Auch die PSV Eindhoven ist dran. Aus Freiburger Sicht gewissermaßen spannend: Tsitaishvili ist Georgier. Anfang der 2000er war der SCF die Heimat vieler Spieler aus diesem Land. Aleksandre Iashvili, Levan Kobiashvili und Levan Tskitishvili genießen dort Kultstatus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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