Undav-Drama: Nagelsmann knickt ein

Die Personalie Deniz Undav sorgt wenige Monate vor der Weltmeisterschaft im Umfeld der deutschen Nationalmannschaft für ordentlich Diskussionsstoff. Bundestrainer Julian Nagelsmann kritisierte den Top-Torschützen zuletzt ungewöhnlich scharf – und rudert nun zurück. Winkt Undav sogar die Startelf beim Turnier im Sommer?

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„Es war ein unnötiger Satz, für den ich mich auch direkt am nächsten Tag bei Deniz entschuldigt habe. Das hat er Gott sei Dank angenommen und es ist auch alles in bester Ordnung zwischen uns“, verrät Nagelsmann in der Talkreihe ‚Bestbesetzung‘ auf ‚Magenta TV‘ (zitiert via ‚Bild‘).

Im Nachgang des Testspiels gegen Ghana, bei dem Undav nicht in der Startelf stand, dann aber nach seiner Einwechslung den 2:1-Siegtreffer erzielt hatte, kritisierte der Nationaltrainer den Stuttgarter mit den Worten: „Wenn er vorher 70 Minuten marschiert, weiß ich nicht, ob er ihn so reinmacht. Es war schon ein langer Schritt, der nach 70 Minuten – auch im Hinblick auf den Sommer bei 42 Grad – für ihn schwierig sein kann.“

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Medialer Druck auf Nagelsmann

Die Aussage wurde vielerorts als Affront gegen Undav verstanden, der in Nagelsmanns bisherigen WM-Planungen offenbar keine größere Rolle spielte – obwohl er der aktuell treffsicherste und formstärkste deutsche Stürmer ist. In 25 Bundesligaeinsätzen erzielte der 29-Jährige in der laufenden Saison 18 Treffer und bereitete fünf weitere Tore vor.

In Folge der Aussage stieg der mediale Druck auf Nagelsmann, der erklärt: „Ich habe mich in dem Moment einfach ein bisschen triggern lassen von sehr vielen Nachfragen zu ein und demselben Thema. Es war nicht richtig und war auch in der Schärfe für die Öffentlichkeit viel zu forsch. Und da habe ich gesagt: ‚War blöd von mir, tut mir leid.‘“

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Druck bekam Nagelsmann anscheinend auch im eigenen Haushalt von seiner Frau Lena Wurzenberger: „Sie ist ein Mensch, der mich super reflektiert, der mir natürlich auch ins Gesicht sagt, wenn irgendwas nicht gut war. Beispiel Deniz Undav. Ich habe ihr gesagt, ich werde ihn anrufen, und dann hat sie gesagt: Ja, das rate ich dir auch. So kann man es zusammenfassen.“

Echte Chance für Undav?

Wichtiger als die reine Entschuldigung für die übermäßige Kritik dürfte für den VfB-Stürmer jedoch eine andere Aussage des Bundestrainers sein: „Im März war der Stand, dass er Herausforderer ist und dass er als Joker eine gute Rolle spielen kann. Das hat er getan. An dieser Rolle kann sich immer auch etwas ändern. Aber das betrifft nicht nur Deniz, sondern alle Spieler.“

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Bekommt Undav nun also doch eine echte Chance auf eine größere Rolle bei der WM? Die Zahlen geben dies her und auch seine bisherigen Auftritte im Nationaldress lassen wenig Grund für echte Kritik. In bisher sieben Einsätzen – fünfmal nur als Einwechselspieler – steuerte Undav fünf Torbeteiligungen bei.