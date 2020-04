Real Madrid: Die Pläne mit Bale, Modric & James

An den Plänen hat sich nicht viel geändert. Real Madrid will im Sommer mit einigen großen Namen Kasse machen. 100 Millionen Euro sollen mindestens mit Verkäufen erwirtschaftet werden. Laut der ‚Mundo Deportivo‘ ist angedacht, dass Gareth Bale und James Rodríguez den Löwenanteil der Summe einspielen.

Sowohl der 30-jährige Waliser als auch der 28-jährige Kolumbianer spielen bei Coach Zinedine Zidane nur noch eine untergeordnete Rolle, beziehen aber das Gehalt eines Leistungsträgers. Einfacher dürfte es werden, James an den Mann zu bringen. Der Ex-Münchner will spielen und sein Vertrag läuft 2021 aus. Bale, der noch bis 2022 gebunden ist, will seinen Kontrakt bislang aber lieber aussitzen.

Luka Modric, der angesichts seiner 34 Jahre und des 2021 endenden Arbeitspapiers auch als Wechselkandidat gilt, soll dagegen bleiben. Nach Informationen der ‚as‘ ist eine Trennung im Sommer nicht angedacht. Der kroatische Vizeweltmeister hatte in den vergangenen Monaten wieder eine tragende Rolle bei den Madrilenen eingenommen. Interessenten wie Inter Mailand und Co. müssen sich also wohl noch ein weiteres Jahr gedulden. Dann aber wird Modric ablösefrei zu haben sein.