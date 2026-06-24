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Offiziell 2. Bundesliga

„Echte Waffe“: Neuzugang für Cottbus

von David Hamza
3 min.
Ryan Malone beim Einwurf @Maxppp

Ryan Malone wechselt von Erzgebirge Aue zu Zweitliga-Aufsteiger Energie Cottbus. Der 33-jährige Innenverteidiger kommt ablösefrei. Kaderplaner Maniyel Nergiz sagt über den US-Amerikaner: „Ryan ist ein gestandener Spieler, der Kopfballstärke und Robustheit mitbringt. Zudem hat er aus unserer Sicht die gefährlichsten Einwürfe in seinem Portfolio. Das kann eine echte ‚Waffe‘ sein.“

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Trainer Claus-Dieter Wollitz ergänzt: „Mit Ryan Malone haben wir einen sehr erfahrenen Profi ins Team geholt, der weiß, wie diese Liga funktioniert. In den Gesprächen haben wir uns sehr offen über eine klare Perspektive ausgetauscht, diese Rolle möchte er gerne annehmen. Im modernen Fußball gewinnen Standardsituationen immer mehr an Bedeutung, das kann man zusehends feststellen. Wir stellen uns vor, dass uns Ryan in bestimmten Phasen des Spiels mit seinen Stäken offensiv wie auch defensiv helfen kann.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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