Inter: 23 Millionen für WM-Shootingstar?

Antonee Robinson hat sich angeblich in den Fokus von Inter Mailand gespielt. Laut der englischen Boulevardzeitung ‚Sun‘ planen die Nerazzurri einen Vorstoß beim US-amerikanischen Linksverteidiger, der bei der WM in Katar mit zwei guten Auftritten für sein Heimatland auf sich aufmerksam gemacht hat.

Seine Brötchen verdient Robinson in der Premier League beim FC Fulham. Den Cottagers soll eine Ablöse von bis zu 23 Millionen Euro für ihren Stammspieler vorschweben. Bereits vor zwei Jahren wäre Robinson beinahe in Mailand gelandet. Ein Transfer zu Inters Stadtrivalen AC scheiterte allerdings an Komplikationen beim Medizincheck.