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Offiziell La Liga

Barça fackelt bei Abdelkarim nicht lange

von Julian Jasch
1 min.
Hamza Abdelkarim im Barcelona-Trikot @Maxppp

Der FC Barcelona überlasst bei Hamza Abdelkarim (18) nichts dem Zufall. Die Katalanen verlängern mit dem Sturm-Juwel um ein Jahr bis 2030. In diesem Zuge wird, so ist zu vernehmen, die in Spanien obligatorische Ausstiegsklausel von 15 auf 150 Millionen Euro angehoben.

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Im Sommer hatte Barça den Ägypter (sechs Länderspiele) nach halbjähriger Leihe für 1,5 Millionen Euro von Al Ahly festverpflichtet. Kürzlich feierte er sein Profidebüt unter Hansi Flick.

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La Liga
Barcelona
Hamza Mohamed Abdelkarim Elsayed Selim

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Hamza Mohamed Abdelkarim Elsayed Selim Hamza Mohamed Abdelkarim Elsayed Selim
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