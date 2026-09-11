La Liga
Barça fackelt bei Abdelkarim nicht lange
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@Maxppp
Der FC Barcelona überlasst bei Hamza Abdelkarim (18) nichts dem Zufall. Die Katalanen verlängern mit dem Sturm-Juwel um ein Jahr bis 2030. In diesem Zuge wird, so ist zu vernehmen, die in Spanien obligatorische Ausstiegsklausel von 15 auf 150 Millionen Euro angehoben.
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𝗔𝗰𝘂𝗲𝗿𝗱𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝗻𝗼𝘃𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗛𝗮𝗺𝘇𝗮 𝗔𝗯𝗱𝗲𝗹𝗸𝗮𝗿𝗶𝗺— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 11, 2026
El FC Barcelona y el jugador Hamza Abdelkarim han llegado a un acuerdo para la renovación del contrato del futbolista egipcio hasta el 30 de junio de 2030. pic.twitter.com/07qbEomGNB
Im Sommer hatte Barça den Ägypter (sechs Länderspiele) nach halbjähriger Leihe für 1,5 Millionen Euro von Al Ahly festverpflichtet. Kürzlich feierte er sein Profidebüt unter Hansi Flick.
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