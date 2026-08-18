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Serie A

Einigung: Zahlt Rom 90 Millionen?

von Julian Jasch - Quelle: Fabrizio Romano | Gianluca Di Marzio
Malick Fofana 2526 @Maxppp

Die AS Rom hat sich mit Malick Fofana (21) auf eine Zusammenarbeit verständigt. Das berichtet Fabrizio Romano. Olympique Lyon fordert 40 Millionen Euro Ablöse für den Flügelflitzer, ob die Giallorossi Verhandlungen mit den Franzosen aufnehmen, wird sich zeitnah herausstellen.

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Denn in Spielmacher Rodrigo Mora (19) befindet sich bereits ein kostspieliger Zugang im Anflug auf die italienische Hauptstadt. Gianluca Di Marzio berichtete zuletzt, dass mit dem FC Porto eine Leihe samt 50-Millionen-Kaufoption respektive -Kaufpflicht ausgemacht wurde. Mittlerweile seien sämtliche Dokumente unterzeichnet worden. Legt die Roma 90 Millionen für den Offensiv-Doppelschlag auf den Tisch?

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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