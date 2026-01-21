Blitz-Wechsel? Topklub jagt Bayers García

Trotz der aktuellen Schwächephase verlief der große Umbruch bei Bayer Leverkusen im vergangenen Sommer – nach der kurzen Episode Erik ten Hag – unter dem neuen Coach Kasper Hjulmand überraschend reibungslos. Einer der Hauptgründe dafür ist Aleix García, der den späten Abgang von Granit Xhaka intern kompensierte und in der Hinrunde zu einem der drei besten Sechser der Bundesliga avancierte.

Der 28-Jährige ist der neue Lenker und Denker im Spiel der Werkself und steuerte wettbewerbsübergreifend bisher drei Treffer und fünf Vorlagen bei. Damit machte der Spanier internationale Klubs auf sich aufmerksam. Wie die ‚as‘ berichtet, ist ein altes Interesse wieder aufgeflammt. García steht demnach weit oben auf der Liste von Atlético Madrid für einen Transfer noch in diesem Winter.

Seit einigen Jahren im Blickfeld

Zwar sieht der spanische Hauptstadtklub Éderson (26) von Atalanta Bergamo als das lohnendste Ziel für eine Verstärkung des zentralen Mittelfelds an, doch dieser Transfer könnte auch angesichts einer geforderten Ablöse im Bereich von über 50 Millionen Euro schwer umzusetzen sein. Machbarer erscheine eine Verpflichtung von García, so die Sportzeitung.

Dieser befindet sich bereits seit Jahren im Blick von Atlético und stand bereits vor dem Wechsel in die Bundesliga im Sommer 2024 auf der Liste der Rojiblancos. In Leverkusen steht der achtfache Nationalspieler noch bis 2029 unter Vertrag.

Ein Schnäppchen?

Laut ‚as‘ würde García einen Wechsel in die spanische Heimat jedoch begrüßen und als großen Karrieresprung ansehen. Als mögliche Ablöse nennt der Bericht eine Summe zwischen 20 und 25 Millionen Euro – im Vergleich zu Éderson wäre der Bayer-Profi demnach eher ein Schnäppchen. Fraglich ist jedoch, ob Bayer seinen neuen Mittelfeldchef abgeben möchte.